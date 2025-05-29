BTT
Lorelei Torres acaba quarta a Pal i Roger Turné finalitza sisè
La ciclista andorrana s'ha quedat a un minut del bronze
Lorelei Torres ha finalitzat quarta a la cursa de cross-country olímpic de BTT dels Jocs dels Petits Estats. La ciclista de la federació ha entrat a tot just un minut del bronze. La vencedora ha estat la xipriota Ekaterina Kovalchuk, seguida per la luxemburguesa Liv Wenzel, i la també corredora de Xipre, Styliana Camelari. De la seva banda, Jessica Cruz ha entrat en sisena posició a l'arribada al Pla de la Caubella.
A la cursa masculina, Andorra tampoc s'ha pogut endur cap medalla, ja que Roger Turné ha acabat sisè a gairebé dos minuts del podi, i Xavi Jové ha estat setè cinc minuts del triomf.