Jiménez i Cartaña guanyen el bronze en dobles

Les andorranes han perdut per 2 sets a 0 a les semifinals contra Malta

Vicky Jiménez i Judit Cartañà a les semifinals contra Malta

Vicky Jiménez i Judit Cartañà han quedat fora de la final després de caure contra Malta per 2 sets a 0 (2-6 4-6), en un partit on no han pogut desplegar el seu millor joc. La parella maltesa, formada per Francesca Curmi i Elaine Genovese, ha fet valer la seva experiència com a doblistes, davant una Jiménez i una Cartañà, que tot just disputaven el segon partit juntes.

Les tricolor no han aconseguit trobar-se còmodes en cap moment, amb una sèrie de errors no forçats que anaven minvant la moral de la parella local. Ni el servei de Vicky Jiménez, que podia marcar la diferència, ha pogut consolidar la remuntada, tot i iniciar el segon set amb 2 jocs a zero a favor.

Tot i la derrota, les doblistes tricolors sumen una medalla de bronze per la delegació andorrana, sense haver de disputar la final de consolació.

