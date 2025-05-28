Karate

Silvio Moreira lluitarà per l'or en kata

El karateka andorrà ha guanyat a les semifinals a l'islandès Thordur Joekull Henrysson

Silvio Moreira durant la kata que l'ha portat a la final

Silvio Moreira durant la kata que l'ha portat a la final

Silvio Moreira avança amb pas ferm per una nova medalla. L'andorrà ha vençut l'islandès Thordur Joekull Henrysson, per un ajustat resultat (37.7-37.5), a les semifinals, assegurant així una nova medalla per al caseller de la delegació del Principat.

Moreira ha aconseguit un ple de victòries a la primera ronda, guanyant els rivals de Luxemburg, Xipre i Mònaco, que l'han ajudat a pujar fins a la primera posició del grup, amb 6 punts.

