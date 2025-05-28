Dues medalles per estrenar el caseller
Paula González va sumar l’or en un combat a cara o creu i Maria Ubiergo va assolir el primer bronze
El karate va tenir l’honor d’estrenar el medaller olímpic de la delegació andorrana, que no es va fer esperar gaire. Maria Ubiergo es va penjar el bronze en kata femenina, tot i perdre la semifinal davant Jessica Vella, atleta de Malta. La jove andorrana es va mostrar molt satisfeta i contenta després d’haver aconseguit el primer metall per al Principat, en els seus primers Jocs dels Petits Estats. “Estic molt orgullosa de mi mateixa, és un honor per a mi haver-ho aconseguit”, va afirmar molt emocionada. Ubiergo va reivindicar tot “el treball dur i l’esforç” de dos anys i mig i es va mostrar molt contenta “d’haver obtingut una medalla olímpica”, tot i que “l’objectiu era l’or”. Poques hores després, el bronze en kata va anar acompanyat de l’or de Paula González, en kumite de -50 kg, no exempta de polèmica.
En l’última acció del combat, amb la rival Irene Kontou dominant un punt per sobre de l’andorrana, la xipriota va celebrar abans de temps la victòria sortint del tatami, la qual cosa li va costar la cinquena advertència i la desqualificació. Una decisió que l’entrenador de Xipre va reclamar, però que no va ser acceptada pels àrbitres, donant la primera posició a González. “Anava perdent i he jugat les meves cartes, he guanyat per un error de l’altra que m’ha beneficiat a mi”, comentava la medallista. “Jo no ho he vist i l’entrenador tampoc, era decisió dels àrbitres”, reconeixia sobre la polèmica en un combat marcat per les absències. De les quatre rivals que haurien d’haver disputat aquesta categoria, una va ser baixa i l’altra es va lesionar abans dels Jocs, fet que va suposar la disputa d’una final directa. “Després de tres anys jugar-t’ho tot en tres minuts és molt dur”, explicava emocionada González sobre aquesta situació. La jove esportista també va voler reivindicar el karate com a esport olímpic: “El karate no és olímpic, però ens han donat l’oportunitat en aquests Jocs, estic molt agraïda i molt contenta d’haver-me endut una medalla a casa.”
