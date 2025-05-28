BÀSQUET

La selecció masculina de 3x3 aconsegueix la plata

El andorrans havien realitzat una fase prèvia molt sòlida, amb tres victòries i una derrota

Els jugadors del 3x3 després de guanyar la plata.

Ivan Álvarez
Ivan Álvarez

La selecció masculina de bàsquet 3x3 formada per Oriol Fernández, Jordi Fernández, Alexis Bartolomé i Dani Mofreita ha aconseguit la segona medalla de plata en els Jocs dels Petits Estats després de perdre davant Xipre a la final de la modalitat per 21 a 13. Els tricolors s’havien desfet de Malta a les semifinals (21-16) i havien realitzat una fase prèvia molt sòlida, amb tres victòries i una derrota.

Un moment de la final entre Andorra i Xipre.

