BÀSQUET
La selecció masculina de 3x3 aconsegueix la plata
El andorrans havien realitzat una fase prèvia molt sòlida, amb tres victòries i una derrota
La selecció masculina de bàsquet 3x3 formada per Oriol Fernández, Jordi Fernández, Alexis Bartolomé i Dani Mofreita ha aconseguit la segona medalla de plata en els Jocs dels Petits Estats després de perdre davant Xipre a la final de la modalitat per 21 a 13. Els tricolors s’havien desfet de Malta a les semifinals (21-16) i havien realitzat una fase prèvia molt sòlida, amb tres victòries i una derrota.
JOCS PETITS ESTATS ANDORRA 2025
Redacció