BÀSQUET
Cara i creu de la selecció masculina i quatre derrotes de la femenina en 3x3
Els homes s'han imposat 19-18 a Malta i han caigut 14-21 contra Xipre, i les noies han perdut davant de Mònaco, Luxemburg, Malta i Xipre
La selecció masculina de bàsquet 3x3 ha obert els Jocs amb una victòria ajustada contra Malta per 19-18 i amb una derrota davant de Xipre per 14-21. D'altra banda, el combinat femení s'ha estrenat amb derrota per 16-21 davant de Mònaco a la primera jornada de la lligueta, ha caigut al segon duel contra Luxemburg per 21-7, ha tornat a perdre contra Malta, en aquest cas per 15-11 i ha clos la jornada amb desfeta 9-19 davant de Xipre. Els nois tornaran a jugar avui contra Malta i Xipre per tancar el primer dia de competició.