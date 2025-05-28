VÒLEI PLATJA
Segona derrota de la selecció femenina
Ha caigut davant d'Islàndia per 2-1
La selecció femenina de vòlei platja ha patit la segona derrota de la lligueta després de caure per 2-1 davant d'Islàndia. Andrea da Silva i Zeynep Ozenay han perdut el primer set per 21-23, però han pogut igualar el matx amb el 21-15 del segon. A la mànega definitiva, algunes errades han condemnat a les tricolors, que han perdut per 11-15.
JOCS PETITS ESTATS ANDORRA 2025
Folguera i Bernal comencen amb victòria contra Islàndia
Marc Basco / Ivan Álvarez