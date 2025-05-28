Folguera i Bernal comencen amb victòria contra Islàndia
L’inici de la competició de vòlei platja, que es disputa al Parc Central, va deixar sensacions oposades per als equips andorrans. Mentre que el combinat masculí va començar amb triomf, la parella femenina no va poder evitar la derrota en el primer compromís. Xavi Folguera i Abel Bernal van debutar amb bon peu a la lligueta, imposant-se a Islàndia per 2 a 1 en un duel molt igualat. Els parcials de 21 a 19, 18 a 21 i 15 a 11 van reflectir la intensitat d’un partit decidir al tie-break. Avui, el segon partit de la fase de grups contra Mònaco. Per contra, Zeynep Ozenay i Andrea da Silva no van plantar cara a una sòlida parella de Mònaco, que es va imposar 0 a 2 amb parcials de 14 a 21 i 15 a 21. Avui, oportunitat amb Islàndia.