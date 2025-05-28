Cinc ors a l’estrena
Andorra recull 10 medalles en la primera jornada dels Jocs dels Petits Estats
Els Jocs dels Petits Estats d’Andorra van apujar el teló de manera esplèndida per a la delegació andorrana, que en la primera jornada de competició va recollir un total de 10 medalles, cinc d’or i cinc de bronze. Un debut il·lusionant que va tenir l’atletisme com a gran protagonista, ja que tres dels cinc ors i dos dels bronzes van arribar des del tartan de l’Estadi Comunal Joan Samarra.
L'atletisme, gran protagonista tres ors i dos brozes
L’atletisme, així, es va erigir en una font d’or, amb un primer focus per a Pol Moya, amb l’or als 800 metres. Poc després, Jess Martin s’imposava amb autoritat als 10.000 metres femenins, mentre que Ari Fenés fregava el bronze, però acabava quarta, i la tercera medalla daurada a la pista va venir de la mà de Nahuel Carabaña, dominador absolut dels 3.000 metres obstacles. La quarta medalla d’or la va protagonitzar la natació, amb Kevin Teixeira, que des de la piscina dels Serradells va oferir un recital als 800 metres lliures masculins, lluitant braçada a braçada amb el sanmarinès Loris Bianchi. La cinquena medalla d’or, i la primera de la jornada, va arribar en una final dramàtica de karate, en què Paula González va acabar imposant-se després de la desqualificació, en l’última acció, de la xipriota Irene Kontou, que havia dominat el combat per 1 a 0.
Repòquer al Comunal
Cinc bronzes
Les altres cinc medalles van ser de bronze, amb protagonisme per al karate, el judo i l’atletisme. Maria Ubielgo va pujar al podi en kata, en judo Marc Reig i Lia Povedano es van emportar la medalla en les seves categories i, finalment, Jeanne Cros, en la prova dels 3.000 obstacles i el relleu mixt del 4x100 també van assaborir el bronze.