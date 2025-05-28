Repòquer al Comunal
Moya, Carabaña, Martin, Cros i el 4x400 mixt aconsegueixen medalla
L’atletisme va estrenar-se per la porta gran als Jocs dels Petits Estats i va tancar la primera jornada de competició amb cinc medalles. Pol Moya, Nahuel Carabaña i Jess Martin van penjar-se el metall d’or, mentre que Jeanne Cros i el relleu 4x400 metres mixt amb Pau Blasi, Fiorella Chiappe, Eloi Vilella i Duna Viñals van aconseguir el bronze.
En un Estadi Comunal ple fins a la bandera, la primera alegria de la tarda va arribar gràcies a Pol Moya, que va imposar-se a la cursa dels 800 metres amb un temps d’1’47”85. L’atleta va posar-se al capdavant des de l’inici i va trencar la cursa als últims 200 metres fins a superar el maltès Jard Micallef. Un cop acabada la prova, va assenyalar que “ho he somiat molts dies, fa molts mesos que somio en aquest moment i no sabia si seria amb els 800 o amb els 1.500, però ho hem aconseguit, estic molt content perquè volia guanyar un or almenys aquí i fer sonar l’himne”.
De la tensió de la cursa de Moya es va passar a la tranquil·litat de la de Jess Martin, i és que la resident, que havia participat a Rio 2016 amb la Gran Bretanya, va dominar amb escreix la prova dels 10.000 metres i no va tenir rival. Martin va doblar gairebé totes les competidores i va cloure la cursa amb un temps de 35’08”01, 43 segons menys que la seva perseguidora. Ari Fenés va estar a punt de posar la cirereta del pastís amb el bronze, però la xipriota Alicia Hy es va acabar imposant.
El tercer or de la jornada va ser per a Nahuel Carabaña, que va complir també els pronòstics als 3.000 obstacles tot i tenir una cursa molt igualada amb el luxemburguès Gil Weicherding. L’olímpic tricolor va protagonitzar una estocada final a l’última volta i va poder gaudir dels últims 200 metres saludant i gaudint amb l’afició, a més d’entrar fent un petó a la bandera de la samarreta. “Ha estat una medalla molt especial”, va explicar després de vèncer, a més d’afegir que “estic molt content, ha estat molt emocionant i no em creia poder veure el Comunal ple”.
Però la tarda encara havia de deixar un parell d’alegries més amb els dos bronzes per completar el repòquer. Primer va ser Jeanne Cros, que va ser tercera als 3.000 obstacles, on Xènia Mourelo no va poder pujar al podi, i després va arribar el colofó amb el metall més patit de tots, el del 4x400m mixt. I és que l’equip format per Pau Blasi, Fiorella Chiappe, Eloi Vilella i Duna Viñals va pujar al podi després d’aconseguir el bronze per només tres centèsimes sobre Islàndia.
A més, Fiorella Chiappe i Aroa Carballo, i Pau Blasi van aconseguir passar a la final dels 400 metres llisos, mentre que Guillem Arderiu i Dylan Ben-Ahmed van quedar fora de la dels 100 metres.