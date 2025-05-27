Natació
Alexandra Mejia acaba en quarta posició
La nedadora andorrana ha aturat el crono en 9:28.95
Per uns instants al centre esportiu dels Serradells s'ha vislumbrat una medalla de bronze per Alexandra Mejia als 800 metres lliures femení, però no ha pogut ser. La nedadora andorrana ha aguantat el pols a Lou Jominet, de Luxemburg, els primers 200 metres, no obtant, després s'ha desinflat, acabant en una gran quarta posició amb un temps de 9:28.95, mentre que la rival per la tercera posició, ha aturat el crono en 9:06.87.
Bernat i Tomás Lomero no han aconseguit sumar medalles per Andorra als 100 metres lliures masculis. Els germans, que competien en els carrils oposats (1 i 8), no han pogut seguir el ritme de rècord de Ralph Daleiden, de Luxemburg, que ha parat el crono en 0:49:04. En segona posició el nedador de San Marino ha acabat amb un temps de 0:49:65 i el podi l'ha tancat Gabriel Cassard de Mònaco. Els competidors andorrans, per la seva banda, han acabat en penúltima posició (Bernat), amb un temps de 0:53:05, i últim lloc (Tomás), amb 53:20.
Als 200 metres papallona, Biel Cuen ha enfonsat ràpidament les seves opcions de medalla i ha acabat en última posició amb un temps de 2:12.02, lluny dels 2:03.52 del nedador de Luxemburg, Florian Frippiat. L'andorrà, en el pas pels primers 50 metres, ha dit adeu a les aspiracions de sumar un nou metall, amb un primer temps de 28.35, mentre que el cap de cursa era de 26.73. Cuen ha protagonitzat una bonica lluita amb el monegasc, Antoine Petit, per la setena posició, que s'ha acabat enduent el visitant (2:11.91).
Abans, a la final que obria les sessions d'aquesta tarda, els 100 metres lliures femení, Clara Gali, tampoc ha pogut contribuir a fer crèixer el medaller andorrà. La nedadora local ha acabat en setena posició, aturant el crono en 1:02.04. La xipriota Kalia Antoniou ha guanyat l'or, amb un nou rècord de la competició (54.70).
En els 200 metres esquena femení, Isabel Montoro no ha tingut cap opció de medalla. L'andorrana ha acabat en última posició (2:39.07), després de la desqualificació de la nedadora de Malta, Victoria Valderacchi. El seus homòlegs masculins, Aleix Ferriz i Max Suárez, han acabat cinquè i vuitè, respectivament. Ferriz ha aturat el crono en 2:11.46, mentre que Suárez ho ha fet en 2:20.03.
L'equip masculí de 4x100 lliures, format per Bernat Lomero, Tomás Lomero, Biel Cuen i Patrick Pelegrina tampoc ha pogut sumar una nova medalla, en acabar en la cinquena posició, amb un temps de 3:30.80.