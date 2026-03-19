Lautaro no vol relaxació tot i la bona dinàmica
El davanter tricolor destaca la solidaritat defensiva que té l’equip
L’FC Andorra no vol relaxació tot i el bon moment pel qual passa l’equip, amb 10 punts aconseguits de 12 possibles, i el davanter Lautaro de León va afirmar que “som conscients que estem en un moment molt dolç, però també que aquesta lliga ens exigirà fins al final”, i va agregar que “no ens podem relaxar i crec que la clau del que estem fent és aquesta, que estem tenint una solidaritat defensiva que ens està donant molt”.
Sobre la dinàmica dels tricolors, l’atacant va afirmar que “les inèrcies són així, davant de l’Sporting vam guanyar amb un xut al 93 que en un altre moment hauria anat a fora”, i va agregar que “a Granada també vam saber patir”. Preguntat pels objectius de l’equip en aquest tram final, Lautaro va cloure que “ara pensem en l’Eibar, ja que guanyar seria fonamental”, i va cloure que “l’objectiu és anar allunyant-nos a poc a poc de baix, ara portem 10 de 12, volem fer 13 de 15 i seguir així”.
Per últim, i sobre la seva actuació individual, el davanter va afirmar que “estic en un bon moment de confiança i estic segur que tots acabarem amb bones xifres de gols, que és l’important, i amb l’objectiu complert, que al final és l’important”.