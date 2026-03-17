Jiménez estrena amb derrota el millor rànquing
La tennista cau eliminada a la primera ronda prèvia als Estats Units
Vicky Jiménez Kasintseva va caure eliminada a la primera ronda de la prèvia del Masters 1.000 de Miami davant de la local Varvara Lepchenko en tres sets (2-6, 1-6 i 6-1) en la que era la seva estrena com a número 89 del rànquing mundial, la seva millor classificació fins al moment. La tennista del país va entrar malament al partit, perdent en dues ocasions el servei i veient com la nord-americana s’enduia la primera mànega. Com és habitual, però, Jiménez anava de menys a més i va fer un recital al segon set per igualar el duel. A partir d’aquí, però, tot va canviar, ja que la pluja va aturar el partit quan millor estava la del Principat i a la represa no va poder mantenir el bon moment, i va perdre la mànega definitiva davant de la número 155 del món.
La tennista podria sortir del top 100 mundial després de la derrota a Miami
A falta de confirmació oficial, tot apunta que Jiménez podria sortir del Top 100 amb aquesta derrota i estaria situada al voltant del número 102 al rànquing de la WTA