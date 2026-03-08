TENNIS
Vicky Jiménez planta cara però cau davant d’Osaka
La número 16 del món compleix els pronòstics i s’acaba imposant
Vicky Jiménez no va poder obtenir la gran gesta de derrotar la número 16 del món, Naomi Osaka, i va quedar eliminada del Màsters 1000 d’Indian Wells després de caure en dos sets davant de la jugadora japonesa (5-7 i 2-6). Malgrat això, la tenista del Principat va plantar cara i va tenir fins i tot per moments Osaka contra les cordes, especialment al primer set. I és que malgrat arrencar 0-4 a baix amb dos breaks de la japonesa, Jiménez va poder-se refer igualant el duel amb el 5-5, i va arribar a servir per situar el 6-5 al marcador. Osaka, però, va trencar-li el servei, i va acabar de segellar la primera mànega amb el 5-7. La tenista del Principat no va poder oposar tanta resistència al segon set i va aguantar fins al 2-2 abans que la japonesa sumés quatre jocs seguits per acabar sentenciant el partit i enduent-se el triomf. Malgrat la derrota, Jiménez va refermar les bones sensacions d’aquesta gira americana, on va arribar a quarts de final al WTA 500 de Mérida (Mèxic), a més de l’accés a la segona ronda a Indian Wells sumant dos triomfs a la fase prèvia i derrotant a la primera eliminatòria del quadre final la britànica Caty McNally, número 68 del món, demostrant així el seu bon estat de forma. Unes sensacions que es veuran també pel que fa al rànquing mundial, ja que després d’assolir la millor classificació de la seva carrera amb el 97è lloc, el seu bon paper a Indian Wells farà que entri dintre de les 90 millors del món, previsiblement en el 86è lloc a falta de confirmació oficial.