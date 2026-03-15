FUTBOL
L’FC Andorra vol allargar el moment
L’equip tricolor visita el Granada en el seu punt àlgid i amb l’objectiu de continuar sumant
L’FC Andorra arriba al Nuevo Los Cármenes amb el vent a favor i amb la sensació, per primera vegada aquesta temporada, d’haver trobat una continuïtat que fins ara se li resistia. Les tres victòries consecutives –una ratxa inèdita en la seva trajectòria al futbol professional– han impulsat l’equip fins als 38 punts, set per sobre del descens i amb la xifra simbòlica dels 50 a l’horitzó, aquella frontera que acostuma a garantir la permanència. En aquest context de confiança renovada, els tricolors visiten per tercera vegada a la història el camp del Granada, un rival irregular però capaç de qualsevol cosa, com va demostrar la jornada passada sorprenent el RC Deportivo de La Coruña a Riazor.
La dinàmica, però, no convida a la relaxació. El cap visible de l’staff tricolor, Carles Manso, va exposar que “els resultats són un reflex de com hem treballat, però també som conscients que, en el moment que ens relaxem o pensem que ja està fet, ens equivocarem”. El tècnic va insistir que el repte és reforçar tot allò que ha portat l’equip fins aquí: “Hem intentat recordar quin és el camí que ens ha dut a aquestes tres victòries i entendre que, si no juguem al 200%, tornarem a patir”.
Amb sis baixes
El desplaçament a Granada, a més, arriba amb una nòmina de baixes considerable. No hi seran els lesionats Álex Calvo, Manu Nieto i Edgar González, ni tampoc Jastin, Le Normand i Martí Vilà per sanció. Tot i així, Manso confia plenament en els recursos del grup. “Les baixes es noten a nivell de número, però els jugadors han demostrat que tots estan preparats. El club ha fet una plantilla molt bona, amb posicions doblades i fins i tot triplicades, i això ens dona molts recursos”. L’escenari tampoc serà menor. El tècnic espera a Los Cármenes un ambient de gran futbol i un Granada reforçat que ha fet un pas endavant en les últimes setmanes. “Ens trobarem un equip molt fort defensivament, dels que més duels guanya a la lliga, i amb molta amplitud ofensiva. Els seus laterals i extrems generen molt desequilibri i haurem d’estar molt atents a les ajudes per fora i a la defensa de l’àrea”. Així, amb confiança, però sense concessions a l’eufòria, l’FC Andorra afronta una altra prova de caràcter a Granada. El moment és el millor del curs, però la lliçó és clara: continuar creient i continuar competint.
