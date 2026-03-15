BÀSQUET
Un gran repte a Fontajau
El MoraBanc visita el Bàsquet Girona amb l’objectiu d’allargar les bones sensacions després de la darrera victòria a casa
El MoraBanc afronta el desplaçament a Fontajau amb la sensació d’haver recuperat una mica d’aire després d’una victòria, la taquicàrdica sumada a casa davant el Casademont Saragossa, que va servir per reforçar l’ànim i recordar al vestidor que el camí passa, sobretot, per competir amb constància. El triomf recent al pavelló Toni Martí va permetre sumar confiança, però també va obrir un nou repte, la de demostrar que aquesta millora és capaç de viatjar fora d’Andorra. A Fontajau, un Bàsquet Girona desfogat, un equip d’ADN físic i ritme alt, exposarà un examen exigent al grup de Zan Tabak.
El tècnic tricolor ho va resumir amb la seva habitual franquesa. “Un equip ha de saber gestionar-se tant quan està en crisi com quan la confiança puja”, va explicar, tot avisant que el perill sovint s’amaga en aquesta línia fina que separa la confiança de la relaxació. El rival exigirà un pas endavant, especialment en l’aspecte físic. Bàsquet Girona és un equip que viu amb intensitat cada possessió, capaç de castigar en el rebot ofensiu i d’activar-se en transicions ràpides, i per això Tabak va assenyalar alguns punts clau per competir a Fontajau: “Primer hem d’igualar la seva participació física, evitar punts fàcils de contraatac i controlar el rebot ofensiu. Moltes cistelles venen de coses col·laterals que no són directament tàctiques”. L’entrenador del MoraBanc va insistir que l’equip no pot distingir entre partits de casa i de fora, tot i que els seus dos triomfs com a tècnic tricolor han arribat fins ara a la bombonera. “No vull diferenciar entre jugar a casa o fora. Nosaltres anem a totes les pistes a intentar guanyar amb la mateixa actitud”, va subratllar. El partit, a més, presenta interrogants sobre el guió. Podria ser un duel de ritme alt i anotació elevada, però Tabak no es va atrevir a anticipar-ne el desenllaç. “Si és un partit a 70 punts, l’haurem de gestionar així; si és a 120, també”, va comentar amb naturalitat, tot recordant que el seu equip ja ha demostrat capacitat per moure’s en contextos ofensius quan troba encert. En aquest escenari, jugadors interiors com Artem Pustovyi continuen guanyant pes en la rotació, tot i que el tècnic va evitar personalitzar massa el discurs. “El meu repte és trobar la millor versió de tots”, va explicar, conscient que el joc interior depèn sovint d’una estructura col·lectiva i que permeti al pivot rebre la bola en bones condicions.
Amb la incertesa encara sobre alguns noms –Xavier Castañeda evoluciona dins dels terminis previstos però encara no està a punt i Shannon Evans continua sota la supervisió mèdica per unes molèsties al bessó–, el MoraBanc es prepara per a un duel d’energia i resistència a Fontajau i per tornar a guanyar fora de casa.