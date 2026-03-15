BÀSQUET
Derrota del MoraBanc a Girona (82-75)
Els tricolors han fet un partit horrible abans de la reacció final i cauen a llocs de descens
El Morabanc ha patit la 16a derrota de la temporada després de caure a la pista del Bàsquet Girona en un partit horrible durant bona part del duel, però on els tricolors han pogut reaccionar fins a acabar complicant les coses als locals. Amb la victòria del Burgos, a més, els tricolors cauen a zona de descens amb els mateixos triomfs que el conjunt castellà. El duel ha estat marcat també per les dues interrupcions que hi ha hagut per culpa de dues apagades i que han tingut el matx aturat prop de 20 minuts en cada cas. Tot això, sense Shannon Evans, encara lesionat, i sense Morris Udeze, absent a la convocatòria, i que està més fora que dins del club.
Els tricolors han entrat molt malament al partit, regalant pilotes (fins a cinc en poc més de mig quart), tous al darrere i en el rebot, i desencertats en el tir provocant així un +8 local en poc més de sis minuts (12-4). I això que els locals tampoc estaven gaire millor, però amb poca cosa ja en feien prou. L’entrada de Kuric ha desencallat els tricolors abans de que el duel s’hagués d’aturar prop de 15 minuts per una apagada, en un primer període que ha acabat amb el 18-12. El mal inici al segon període ha obligat a Tabak a aturar el partit en menys de dos minuts veient com el Girona marxava de 9 (23-14), i la cosa no ha anat gaire a millor amb un MoraBanc desdibuixat que seguia perdent pilotes i que es mantenia viu amb algun triple de McKoy o Pons, i especialment un 3+1 de Kuric per situar la diferència en 10 punts (37-27) en una primera part que ha acabat 41-27 pels locals amb un triple de Pep Busquets sobre la botzina.
Aturat temporalment el partit del MoraBanc per una apagada a Fontajau
Marc Basco
A la represa la cosa no ha millorat gaire, i un 5-0 de sortida ha obligat a Tabak a aturar de nou el duel, però els locals han seguit obrint forat fins al +23 (56-33) abans d’una nova apagada que ha tingut el duel prop de 20 minuts aturat. Uns bons minuts d’Okoye han rebaixat la diferència fins als 16 punts (58-42) en un tercer període que ha finalitzat 60-44. Malgrat l’horrible partit que estava fent l’equip, els tricolors han triat creure i han obert el darrer quart retallant la diferència fins als 11 punts (62-51), primer, i després per sota dels 10 punts amb un triple de Pons a 6’21” pel final per situar el 65-57. Increïblement els tricolors han canviat de manera inexplicable i un triple d’Okoye ha situat a l’equip a només cinc punts i amb pilota per acostar-se encara més, però el miracle s’ha quedat aquí (tot plegat amb una darrera interrupció amb apagada a 19 segons pel final), i el MoraBanc ha acabat patint una nova derrota.
Els tricolors rebran diumenge vinent a les 19.00 hores al Bilbao Basket en partit que tancarà la propera jornada.
FITXA TÈCNICA:
BÀSQUET GIRONA 82: Livingston (16), Needham (5), Busquets (14), Sergi M. (9), Maric (10) –cinc inicial– Geben (11), Hughes (4), Vildoza (3), Susinskas (4), Ferrando (6), Rosembert (-), Sanmartín (-).
MORABANC ANDORRA 75: Luz (2), Best (2), Okoye (15), McKoy (5), Pustovyi (6) –cinc inicial– Chumi O. (0), Rice (19), Guerrero (0), Kuric (13), Pons (11), Kostadinov (2), Ganal (0).
PARCIALS: 18-12 (10’); 41-27 (20’); 60-44 (30’), 82-75 (40').
ÀRBITRES: Rafael Serrano, Sergio Manuel Rodríguez i Roberto Lucas Martínez.
ELIMINATS: Needham –Bàsquet Girona–, Pons
PISTA: Pavelló Municipal Girona–Fontajau, 4.734 espectadors.