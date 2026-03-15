BASQUET
Aturat temporalment el partit del MoraBanc per una apagada a Fontajau
Els tricolors perden 14-7 al final del primer quart
El partit entre el Bàsquet Girona i el MoraBanc s'ha aturat temporalment per una apagada al Pavelló de Girona-Fontajau abans d'acabar el primer quart i amb el 14-7 al marcador favorable al conjunt local. A falta de 2'45" per finalitzar el primer període ha marxat la llum, i la megafonia ha anunciat que el duel hauria d'estar uns 20 minuts aturat. Tot això ha provocat la indignació dels aficionats, que han xiulat i que han mostrat també una pancarta amb el lema "Volem un pavelló digne", ja que ha passat en més ocasions.
El partit s’ha pogut reprendre al mateix punt en què havia quedat interromput abans de l'aturada.