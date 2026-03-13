ESQUÍ ALPÍ

Íria Medina i Pere Cornella, campions de supergegant

Pere Cornella, Àlex Rius i Jordi Rogel, ahir.

Pere Cornella, Àlex Rius i Jordi Rogel, ahir.FAE

Redacció
El Tarter

La pista Àliga va acollir la Copa Creand amb dues curses de supergegant, una corresponent al Campionat d’Andorra i una altra puntuable per a la FIS. En categoria femenina, Íria Medina es va imposar amb un temps de 55”02. La segona posició va ser per a Carlota Comellas (+4”87), mentre que Isabella Pérez va completar el podi amb un registre de +4”95. Ainhoa Piccino va acabar quarta (+5”78) i Jordina Caminal no va poder acabar la baixada.

En la prova masculina, Pere Cornella es va endur la victòria amb un crono de 53”84, només una centèsima per davant d’Àlex Rius, segon amb 53”85. El tercer lloc va ser per a Jordi Rogel, amb 54,04 (+0”20). La jornada va incloure un segon supergegant FIS, també amb victòria per a Medina i Cornella.

