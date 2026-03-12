ESQUÍ ALPÍ
L’Àliga acull avui el Nacional de supergegant
La pista Àliga de Grandvalira acollirà avui el Campionat d’Andorra de supergegant en el marc de la Copa Creand, amb una jornada que inclourà dues curses de velocitat. La primera prova, prevista a partir de les 9.45 hores, decidirà els nous campions nacionals tant en categoria femenina com en la masculina. Posteriorment, es disputarà un segon supergegant puntuable per a la FIS.
La cursa tindrà lloc al mateix escenari que fa unes setmanes va acollir les proves de la Copa del Món femenina, amb la participació dels equips nacionals i dels esquiadors de l’EEBE sub 19 de la federació. El Campionat d’Andorra continuarà a l’abril amb les proves tècniques. La pista Esparver del Tarter serà l’escenari del Nacional d’eslàlom el 9 d’abril i del gegant el dia 10.