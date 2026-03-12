GIMNÀSTICA RÍTMICA
Prop de 500 gimnastes al 35è Trofeu CR Serradells
El centre esportiu dels Serradells va acollir el 35è Trofeu Club Rítmica Serradells, una edició que va reunir prop de 500 gimnastes i que es va convertir en una de les més multitudinàries de la història de la competició. El torneig va comptar amb participants de tots els nivells, des d’iniciació fins a la categoria FIG, i també amb la ja consolidada modalitat de diversitat funcional.
ESPORTS
Prop de 500 gimnastes participen al Trofeu Serradells
Redacció
Fins i tot, l’elevada demanda va obligar l’organització a tancar les inscripcions abans del previst a causa de les limitacions d’espai, fet que va deixar fora diversos clubs interessats a participar-hi. La jornada es va tancar amb una masterclass especial de la gimnasta olímpica Alessia Maurelli, capitana de la selecció italiana durant una dècada, que va compartir la seva experiència amb les participants. Amb 35 edicions disputades, el trofeu continua consolidant-se com una de les cites destacades de la gimnàstica rítmica al país.