Rítmica
Prop de 500 gimnastes participen al Trofeu Serradells
L’alta demanda va obligar l’organització a tancar les inscripcions abans d’hora per limitacions d’espai
El Centre Esportiu dels Serradells va acollir els cap de setmana el seu trofeu de gimnàstica rítmica, amb la participació de prop de 500 gimnastes. La competició va reunir esportistes des dels nivells d’iniciació fins al nivell FIG, així com la categoria de Diversitat Funcional, ja consolidada dins la cita.
L’alta demanda va obligar l’organització a tancar les inscripcions abans d’hora per limitacions d’espai, deixant fora diversos clubs interessats. El cap de setmana es va tancar amb una masterclass de la gimnasta olímpica Alessia Maurelli, capitana de la selecció italiana durant una dècada, que va compartir la seva experiència amb les participants.