Pedalant fins a Santiago
La quarta edició del repte cicloturista impulsat per Toni Domínguez unirà Andorra amb Santiago de Compostel·la en 11 etapes.
Sortir d’Andorra en bicicleta i arribar fins a Santiago de Compostel·la és un d’aquells reptes que combinen esport, viatge i una bona dosi de superació personal. El projecte impulsat pel gestor de Viatges Emocions i monitor esportiu Toni Domínguez celebrarà la seva quarta edició, una iniciativa que amb el pas dels anys s’ha anat consolidant entre els ciclistes que busquen una experiència diferent a sobre de la bicicleta. El repte manté l’essència de seguir diversos trams dels diferents camins de Santiago, però arriba amb algunes novetats. La principal és l’ampliació del recorregut a onze etapes per completar un total de 1.295 quilòmetres. “Hem ampliat de nou etapes a onze i la idea és fer una ruta més assequible, rebaixar una mica el nivell”, explica Domínguez. L’objectiu és que el viatge es pugui gaudir més i sigui menys exigent que en anteriors edicions. “Hi havia etapes que rondaven els 180 o 200 quilòmetres i les hem reduït pràcticament a la meitat. D’aquesta manera podem arribar abans als finals d’etapa, gaudir més de les destinacions i tenir més temps per recuperar.”
L’experiència dels anys anteriors també ha ajudat a ajustar el format. “Hi va haver etapes que es van acabar fent molt llargues, sobretot pels imprevistos. Tres punxades, una avaria tècnica, parar a menjar o fer un cafè... tot això acaba retardant l’arribada a l’hotel”, recorda Domínguez. En algun cas, fins i tot, el grup va arribar al final de jornada ben entrada la tarda. La filosofia del repte continua sent la mateixa: compartir quilòmetres, paisatges i esforç en grup. Per això l’organització manté un topall de 18 participants, una xifra que considera ideal per gestionar la logística i garantir la seguretat a la carretera. “Amb 17 o 18 ja és un grup bastant nombrós, sobretot pel tema de la responsabilitat a la carretera i per tota la logística que comporta”, explica Domínguez. El límit també depèn del vehicle de suport que transporta equipatge i bicicletes durant el trajecte. Les inscripcions es van obrir el 6 de gener i ja freguen la desena de participants confirmats, amb un bon nombre de ciclistes que repeteixen experiència. “Alguns ja ho han fet tres cops”, recorda el Toni amb un somriure. El repte es disputarà del 18 al 29 de juliol i, com ja és habitual, també tindrà un vessant solidari. Una part de la inscripció es destinarà a Cooperand, una ONG vinculada a projectes educatius a Sud-amèrica, especialment en la creació d’escoles i el suport a infants. “Ara la gent comença a agafar la bicicleta i li entren les ganes de fer alguna cosa diferent”, explica Domínguez, una cosa diferent que passa per travessar mitja península pedalada a pedalada fins arribar a la plaça de l’Obradoiro.
