Pedalant a Santiago

Arribar a Santiago de Compostel·la en bici des d’Andorra. Aquest és l’objectiu que s’han marcat 10 ciclistes que el 13 de juliol emprendran un viatge de 1.300 quilòmetres que els portarà des de la capital andorrana fins a la població gallega coincidint amb el final del Camí de Santiago.

Per segon any consecutiu, el gestor de Viatges Emocions, Toni Domínguez, ha organitzat aquest viatge de cicloturisme que consistirà en 9 etapes de durades diferents, però que totes superaran els 100 quilòmetres, va explicar Domínguez al Diari. La travessia es farà per carreteres comarcals per evitar el trànsit més dens i inclourà alguns canvis respecte a l’any passat: alguns finals d’etapa seran diferents i el tercer dia tindrà un plus de dificultat, ja que s’afegiran quilòmetres per seguir una ruta més pròxima al camí oficial de Santiago.

La rutina dels 10 valents que han acceptat el repte consistirà a aixecar-se a les “7 o 8 del matí” i pedalar en intervals de “dues hores o dues hores i mitja” abans de realitzar parades per descansar, ja que la idea és que el grup “pugui acabar cada dia junt”, va explicar Domínguez. A més, per si fes falta, hi haurà una furgoneta acompanyant el grup per qualsevol imprevist que succeeixi. Tot i que Domínguez va remarcar que en cap cas no és una competició, tots els inscrits són ciclistes veterans on “el que menys rodatge porta, té 3.000 o 4.000 quilòmetres amb bici”.