Cande Moreno passa pel quiròfan pel trencament del creuat
El procés de recuperació és d’uns sis mesos
L’esquiadora Cande Moreno ha estat operada del trencament del lligament creuat de la cama esquerra, lesió que es va produir durant la cursa de descens dels Jocs Olímpics d’Hivern de Milano-Cortina. La intervenció s’ha fet a Andorra pel doctor Vincent Marot.
Moreno, que fa unes setmanes ja va ser operada del lligament intern del polze de la mà dreta arran de la mateixa caiguda, iniciarà ara un procés de recuperació d’uns sis mesos abans de tornar a esquiar.
Redacció