ESQUÍ PARALPÍ
El supergegant, segon repte per a Roger Puig als Jocs Paralímpics
Roger Puig afronta aquest matí la segona cursa dels Jocs Paralímpics d’hivern de Milà i Cortina d’Ampezzo amb la disputa del supergegant. Després del diploma obtingut amb la cinquena posició al descens de dissabte, l’esquiador paraalpí provarà de repetir la gesta i lluitar per les medalles. La cursa arrencarà a les 11.45 hores a la pista Olympia delle Tofane de Cortina, i Puig sortirà amb el dorsal 9 dels 33 participants que hi haurà en la seva categoria.