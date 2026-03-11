ESQUÍ ALPÍ
Joan Verdú es queda sense entrenador
El fins ara tècnic, Juan Lago, accepta una oferta per integrar-se a l’equip de Henrik Kristoffersen
Juan Lago no continuarà la temporada vinent al capdavant de l’equip de Joan Verdú després de completar quatre anys al costat de l’esquiador andorrà. El tècnic ha decidit tancar aquesta etapa coincidint amb el final del cicle olímpic i iniciar un nou projecte professional després de rebre una oferta que ha acabat acceptant, la d’integrar-se a l’staff de l’esquiador noruec Henrik Kristoffersen, un dels millors del món.
Any decebedor per a Verdú
Marc Basco
“Ha estat una decisió meva perquè al final he fet quatre anys, que és un cicle olímpic, i ara volia canviar. M’ha arribat una oferta i l’he acceptada, és així de simple”, va explicar Lago al Diari. El tècnic va remarcar que la decisió no està vinculada als resultats d’aquesta temporada i que l’hauria pres igualment. “Si la temporada del Joan hagués estat la que tots volíem també hauria marxat, perquè amb ell volia fer quatre anys”, va afegir. Lago va voler deixar clar que la relació amb Verdú i amb l’equip és excel·lent i va desmentir qualsevol especulació sobre una possible ruptura. “Amb el Joan tinc una relació no bona, excel·lent. Amb l’equip i amb la federació, també”, va assegurar. Segons Lago, la federació ja coneixia la seva decisió des de feia setmanes amb l’objectiu de donar marge per trobar un substitut. “Volia avisar amb temps perquè poguessin buscar la persona adequada, perquè és un lloc amb molta responsabilitat”, va explicar. Pel que fa a la temporada de Verdú, Lago la va qualificar d’exigent, marcada especialment pel canvi de material després de molts anys treballant amb el mateix equipament. “Ha estat una temporada difícil perquè un canvi de material té un procés, però s’ha treballat molt i s’ha arribat a un nivell molt competitiu. Decepció? No, gens”, va valorar. Malgrat no haver assolit l’objectiu d’entrar a les finals de la Copa del Món, el tècnic es va mostrar orgullós del treball de l’andorrà. “Al Joan no li pots retreure res. És un grandiós professional i ho ha donat absolutament tot”, va concloure.
