Roger Puig s’estrena a Cortina amb un cinquè lloc al descens

L’esquiador suma a Cortina d’Ampezzo el primer diploma paralímpic de la història del país

Roger Puig, després d’acabar la baixada al descens dels Jocs Paralímpics.

Roger Puig, després d'acabar la baixada al descens dels Jocs Paralímpics.

Andorra la Vella

Roger Puig va obrir la seva participació als Jocs Paralímpics d’hivern de Milà i Cortina d’Ampezzo amb una cinquena posició i un diploma olímpic a la cursa de descens. L’esquiador paraalpí va refermar les bones sensacions de les dues jornades d’entrenaments (havia estat tercer i cinquè respectivament) i va assolir el millor resultat d’un esportista del país en una cita paralímpica. Sortint amb el dorsal sis de la seva categoria, Puig va fer una baixada sòlida que va situar-lo de manera provisional en les posicions de medalla de bronze, tot i que posteriorment, el francès Arthur Bauchet i el rus Aleksei Bugaev van avançar-lo i el van deixar sense medalla. Puig va completar el traçat amb un temps d’1’19”72 que va deixar-lo a 1”93 del vencedor, el suís Robin Cuche, i a menys d’un segon del podi.

L’esquiador tindrà avui descans i demà afrontarà la segona cursa

Després de la cursa, Puig va mostrar-se satisfet i va assegurar en declaracions a RTVA que “estic supercontent, ja al matí m’he posat una mica nerviós perquè als entrenaments ho havia fet molt bé i potser podia somiar amb el podi, però després he recordat que el meu objectiu era esquiar bé, i mentre fes el meu esquí estaria content”, i va afegir que “he aplicat més paciència, estic molt content de la meva cursa, a la part final he perdut una mica de temps, però estic supercontent per aquest primer descens, i per aconseguir aquest primer diploma”. Per últim, va cloure que “estic increïblement feliç i crec que amb el temps aniré veient que ha estat impressionant i que aquest resultat és molt, molt bo”.

L’esquiador tindrà avui jornada de descans després d’aquesta estrena amb el descens i tornarà a escena demà amb la cursa de supergegant. Dimarts serà el torn de la combinada alpina (eslàlom i supergegant), mentre que a finals de setmana tancarà la seva tercera participació en uns Jocs Paralímpics amb les proves tècniques: divendres disputarà el gegant i diumenge participarà en l’eslàlom.

