Roger Puig s’estrena a Cortina amb un cinquè lloc al descens
L’esquiador suma a Cortina d’Ampezzo el primer diploma paralímpic de la història del país
Roger Puig va obrir la seva participació als Jocs Paralímpics d’hivern de Milà i Cortina d’Ampezzo amb una cinquena posició i un diploma olímpic a la cursa de descens. L’esquiador paraalpí va refermar les bones sensacions de les dues jornades d’entrenaments (havia estat tercer i cinquè respectivament) i va assolir el millor resultat d’un esportista del país en una cita paralímpica. Sortint amb el dorsal sis de la seva categoria, Puig va fer una baixada sòlida que va situar-lo de manera provisional en les posicions de medalla de bronze, tot i que posteriorment, el francès Arthur Bauchet i el rus Aleksei Bugaev van avançar-lo i el van deixar sense medalla. Puig va completar el traçat amb un temps d’1’19”72 que va deixar-lo a 1”93 del vencedor, el suís Robin Cuche, i a menys d’un segon del podi.
Roger Puig acaba cinquè al segon test a Cortina
Redacció
L’esquiador tindrà avui descans i demà afrontarà la segona cursa
Després de la cursa, Puig va mostrar-se satisfet i va assegurar en declaracions a RTVA que “estic supercontent, ja al matí m’he posat una mica nerviós perquè als entrenaments ho havia fet molt bé i potser podia somiar amb el podi, però després he recordat que el meu objectiu era esquiar bé, i mentre fes el meu esquí estaria content”, i va afegir que “he aplicat més paciència, estic molt content de la meva cursa, a la part final he perdut una mica de temps, però estic supercontent per aquest primer descens, i per aconseguir aquest primer diploma”. Per últim, va cloure que “estic increïblement feliç i crec que amb el temps aniré veient que ha estat impressionant i que aquest resultat és molt, molt bo”.
L’esquiador tindrà avui jornada de descans després d’aquesta estrena amb el descens i tornarà a escena demà amb la cursa de supergegant. Dimarts serà el torn de la combinada alpina (eslàlom i supergegant), mentre que a finals de setmana tancarà la seva tercera participació en uns Jocs Paralímpics amb les proves tècniques: divendres disputarà el gegant i diumenge participarà en l’eslàlom.