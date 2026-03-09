BÀSQUET
Tabak demana tenir els peus a terra després del triomf contra el Saragossa
L’entrenador del MoraBanc Andorra, Zan Tabak, va demanar tenir els peus a terra malgrat l’agònic i patit triomf dels tricolors davant del Saragossa que manté l’equip amb una victòria de marge respecte a les posicions de descens. “Igual que havia dit abans de l’encontre, si guanyem aquest partit, n’hem de guanyar un altre, i si perdem aquest partit, també n’hem de guanyar un altre”, va reflexionar el tècnic croat, que va agregar que “vull dir que jo no faria gran cosa d’aquest matx, simplement és una victòria més, hem de quedar-nos amb els peus al terra i intentar guanyar-ne un altre”.
ESPORTS
Un patiment que dona vida (113-111)
Marc Basco
La zona baixa de l’ACB, més enllà del Granada, ja virtualment descendit, segueix força ajustada, amb el Burgos a un triomf de la salvació que marquen MoraBanc i Saragossa, i a dos de Gran Canària, que ahir va perdre davant del Madrid.