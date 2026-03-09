ESQUÍ
Nou Top 30 de Gina del Rio als 10 km individuals
La fondista acaba en 27a posició a la segona cursa a Finlàndia
Gina del Rio va sumar el vuitè Top-30 de la temporada a la Copa del Món d’esquí de fons amb un 27è lloc a la cursa de 10 quilòmetres individuals en estil clàssic que va tancar la cita de Lathi, a Finlàndia. La fondista va anar de menys a més passant pels primers parcials al voltant de la 35a i la 36a posició, però va millorar al tram final del recorregut fins a acabar la 27a. Del Rio va completar el circuit amb un temps de 27’01”8 que va deixar-la a 1’04”2 de la guanyadora, la sueca Firda Karlsson. Amb el d’ahir, l’esquiadora compta ja amb 13 Tops 30 a la Copa del Món en tot just 23 curses disputades.
ESPORTS
Del Rio cau i trenca un pal a semifinals i acaba 11a a Lathi
Marc Basco
Un cop acabada la cursa, Del Rio va admetre que “les sensacions han estat bones” malgrat que “al principi no ho sabia ben bé, perquè em notava una mica cansada d’ahir”. Tot i això, va destacar que “he pogut fer una bona cursa, controlant a la primera volta i podent acabar forta. Les sensacions han sigut bones i estic molt contenta amb el resultat, amb els esquís i amb la feina feta el cap de setmana”.
La Copa del Món torna dijous amb un esprint a Noruega.
CAMINAL NO ACABA EL SUPERGEGANT A VAL DI FASSA
El tècnic de Caminal, Xoque Bellsolà, va afirmar després de la cursa que “tanquem la temporada de velocitat de Copa del Món amb la Jordina, estem molt contents del que està fent i està esquiant bé”, malgrat admetre que “és cert que no hem sigut del tot competitius en descens”.