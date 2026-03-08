ESQUÍ DE FONS
Del Rio cau i trenca un pal a semifinals i acaba 11a a Lathi
No està sent la setmana de la fortuna de Gina del Rio amb els esprints, i és que després de quedar fora de la final del Mundial sub-23 quan una rival va tirar-la per terra, ahir tampoc va poder entrar a la final a la Copa del Món de Lathi després que se li trenqués un dels pals a l’inici de les semifinals i acabés anant per terra. I això que la fondista va arrencar de la millor manera possible aconseguint el quart millor temps de totes les esquiadores durant la classificació amb un registre de 3’08”75, a tot just 5”85 del temps de la sueca Jona Sundling, que havia estat la més ràpida.
Havia aconseguir el quart temps a la classificatòria
Ja a les sèries, va fer una eliminatòria de quarts de final molt intel·ligent, posant el ritme des de l’inici, i manant durant el primer tram del circuit, fins a acabar entrant la segona només al darrere de Myhrvold. A les semfinals, Del Rio va ensopegar i va anar per terra a l’inici, i malgrat aixecar-se ràpid i poder reaccionar, va trencar un dels bastons i va tornar a caure, cosa que la va deixar ja definitivament sense opcions d’acabar entre les millors i aconseguir el pas a la final. De fet, l’esquiadora va acabar entrant a 27 segons de la primera amb gestos ostensibles de ràbia. Malgrat que per temps hauria d’haver estat la 12a global, la desqüalificació d’una de les competidores va deixar-la en 11è, lloc, paradoxalment el millor resultat de la temporada a la Copa del Món. Després de la cursa, Del Rio va afirmar que “les sensacions han sigut molt bones, he fet la millor classificatòria de la meva vida i m’he trobat amb molta força”, i va cloure que “ha sigut una llàstima perquè em trobava bé i crec que ho podia haver fet una mica millor, però contenta per haver fet el millor resultat de la temporada”.
Del Rio disputarà avui els 10 quilòmetres individuals clàssics.