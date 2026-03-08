FUTBOL
La selecció femenina, sense opcions davant de Macedònia del Nord
La selecció femenina va perdre per 3-0 al camp de Macedònia del Nord en la segona jornada de la fase de classificació europea per al Mundial de Brasil 2027, i no va poder allargar el bon moment després de l’empat aconseguit a l’Estadi Nacional a l’estrena davant d’Hongria. El combinat local va encarrilar el duel a la primera meitat amb dues dianes gairebé consecutives. Teona Galabovska va obrir el marcador al minut 17, i només tres minuts després Simona Meijer va ampliar l’avantatge amb el segon gol, deixant el partit molt costa amunt per a les futbolistes d’Albert Panadero abans de la segona meitat.
ESPORTS
Redacció
A la represa, el combinat tricolor va intentar contenir les arribades del rival i mantenir-se viu en el partit, però les locals van continuar portant el pes del joc. Finalment, Grozdanovska va acabar de sentenciar el duel amb el 3-0 al minut 83. Amb aquest resultat, la selecció femenina suma un punt després de les dues primeres jornades al grup 3 de la lliga C del Premundial després del 0-0 davant d’Hongria. Les tricolors afrontaran ara un doble compromís davant de l’Azerbaidjan a l’aturada de l’abril, amb el primer dels partits a casa i el segon a domicili.