Orgull de la selecció femenina per l’empat davant Hongria
La selecció femenina va assaborir amb orgull l’empat aconseguit a l’Estadi Nacional davant Hongria en l’estrena de la fase de classificació per al Mundial del 2027 del Brasil. El combinat tricolor va completar un partit molt seriós i sòlid, deixant la porteria a zero, davant una selecció situada al 45è lloc del rànquing mundial, en el que ja es considera un resultat històric per al futbol andorrà.
Puntàs contra Hongria (0-0)
Marc Basco
El seleccionador femení, Albert Panadero, es va mostrar molt satisfet amb el rendiment de les seves jugadores. “Ens estem guanyant el respecte al camp i va ser un partit que va sortir rodó, tal com el teníem al cap”, va assegurar. El tècnic també va voler posar en valor la dimensió de la fita assolida. “Va ser per treure’s el barret. De vegades no som conscients de la magnitud del que fem jugant contra futbolistes de l’Inter de Milà, el Como o de la lliga alemanya”, va destacar Panadero.