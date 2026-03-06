ESQUÍ PARALPÍ
Roger Puig acaba cinquè al segon test a Cortina
Roger Puig va ser cinquè a la segona jornada d’entrenaments de descens dels Jocs Paralímpics d’hivern, que es fan a Milà i Cortina d’Ampezzo. L’esquiador va cometre una petita errada al tram final del traçat que va deixar-lo fora de les tres primeres posicions, malgrat acabar a només 0”21 del tercer lloc.
ESPORTS
Roger Puig viatja a Cortina sense posar-se cap objectiu
Ivan Álvarez
Puig tindrà avui la tercera i darrera jornada de preparació i arrencarà els seus tercers Jocs Paralímpics demà amb la competició de descens.