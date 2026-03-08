FUTBOL
L’Andorra rep l’Sporting de Gijón a la recerca del tercer triomf seguit
L’FC Andorra rep aquesta tarda a l’Sporting de Gijón (16.15 hores, Nou Estadi de la FAF) amb l’objectiu de sumar el tercer triomf consecutiu que permeti al conjunt de Carles Manso seguir obrint forat respecte a les posicions de descens. Després de les bones sensacions de dilluns a Còrdova, on l’equip va mostrar una de les seves millors versions amb l’1-4, els tricolors buscaran refermar el bon moment davant d’un dels equips cridats a estar a la part alta de la classificació i lluitar pel play-off d’ascens.
Villahermosa, fora per sanció, i Nieto i Calvo per lesió
Més enllà d’allunyar-se de les posicions baixes, el gran objectiu de l’Andorra serà fer-se fort a casa, on li està costant molt guanyar, i per això el tècnic Carles Manso va afirmar que “ara mateix portem més punts a fora que a casa, i nosaltres o qualsevol equip de la categoria ha de fer-se fort a casa per intentar aconseguir els seus objectius”, a més d’agregar que “no hem aconseguit tenir aquesta regularitat en els partits i els resultats, també de vegades condicionats per com venen una mica els rivals aquí on saben que serem dominadors”.
ESPORTS
Owono destaca el bon moment de l’FC Andorra
Ivan Álvarez
L’FC Andorra tindrà les baixes d’Álex Calvo i Manu Nieto per lesió, així com la de Dani Villahermosa per sanció.