Owono destaca el bon moment de l’FC Andorra

El porter Jesús Owono al partit de Còrdova.

El porter Jesús Owono al partit de Còrdova.FC ANDORRA

Jesús Owono va completar a Còrdova el segon partit consecutiu sota pals coincidint amb el bon moment de l’FC Andorra, que ha encadenat dues victòries seguides després de superar el Saragossa i el conjunt andalús. El porter tricolor va destacar la millora col·lectiva de l’equip i la sensació de solidesa que s’ha recuperat en les darreres jornades. “Estàvem fent les coses molt bé i a Còrdova vam refermar aquesta millora. Hem fet un pas endavant i cada vegada es veu més la importància de ser un bloc i estar units”, va explicar. Owono també va remarcar que, tot i poder encaixar algun gol, ara l’equip competeix amb més tranquil·litat i seguretat defensiva. El porter va voler repartir mèrits amb tot el vestidor i va subratllar que el rendiment col·lectiu és el que està permetent sumar punts. “És l’equip qui guanya. Tothom treballa molt bé i qualsevol pot entrar i estar a l’altura”, va afirmar. Owono també va posar el focus en el pròxim repte a casa, contra l’Sporting de Gijón, on l’Andorra vol continuar sumant.

