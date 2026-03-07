ESQUÍ PARALPÍ
Roger Puig enceta els Jocs Paralímpics amb el descens
Roger Puig debutarà avui als seus tercers Jocs Paralímpics d’hivern amb la disputa de la cursa de descens a partir de les 11.15 hores, després de la cerimònia d’obertura d’ahir. El darrer entrenament previst ahir a Cortina d’Ampezzo es va acabar suspenent i avui serà el gran dia després d’haver estat tercer i cinquè als dos tests anteriors. Els seus millors resultats en uns Jocs són el 17è lloc al gegant de Pequín 2022 i el 20è a l’esàlom de Pyeongchang 2018.