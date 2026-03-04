REPORTATGE
‘Fuga’ de ciclistes
Verona denuncia que el dipòsit de plantejat per la FAC i la pujada de preu de les llicències ha fet marxar corredors que ara tornaran.
La Federació Andorrana de Ciclisme viu l’enèsima polèmica des de l’entrada de la nova junta el novembre del 2024 encapçalada per Carolina Poussier. Primer van ser les crítiques sobre el favoritisme a determinats corredors, després la intenció de la junta que alguns càrrecs tinguessin un salari i ara ha esquitxat els ciclistes professionals, tal com va denunciar el corredor Carlos Verona en una carta oberta. Tot plegat fa que, segons el ciclista del Lidl Trek, menys de la meitat dels professionals del país tenen llicència amb la federació, passant dels 120 de l’any passat a una cinquantena ara. Almenys mentre se soluciona la problemàtica les pròximes setmanes, que farà que els corredors hagin de tornar a obtenir la llicència al país.
L’UCI permetia obtenir la llicència al país d'origen durant la polèmica
Fins ara, els pros havien de dipositar un aval bancari de 7.500 francs suïssos per fer front a expedients per casos de dopatge (se’n fa càrrec la federació corresponent), que en alguns casos no van poder-se executar. Per això, segons explica Verona, la FAC va plantejar-li dues possibles solucions, duplicar el preu de la llicència (costava uns 800 euros) o substituir un aval per un dipòsit bancari. El corredor madrileny, que s’havia posicionat en favor de Carolina Poussier a les eleccions, es va acabar assabentant per la premsa de la decisió final del dipòsit, fet que considera “un acte de profunda deslleialtat institucional”, i arran d’això, molts corredors van demanar-li explicacions a ell per haver donat suport a la candidatura de Poussier. El corredor madrileny va conversar fins i tot amb Mònica Bonell i Alain Cabanes per intentar acostar les posicions, però els compromisos de pretemporada van impedir trobar una solució. En aquestes trobades, el ciclista entenia “que diversos casos de dopatge poden ser un risc financer important per a la federació”, però també que “molts ciclistes arriben a Andorra joves i exigir 8.000 euros pot ser una càrrega difícil per a molts d’ells”.
ESPORTS
Llicències amb dipòsit
Ivan Álvarez
Verona, a més, mostra el seu malestar amb la FAC per assegurar que només ell havia tramitat la seva llicència al país d’origen i no al de residència, i que “no soc l’únic corredor que va traslladar aquesta preocupació”, provocant que “l’UCI establís com a mesura cautelar que els corredors residents a Andorra puguin tramitar la llicència al país d’origen fins que s’aclareixi la situació”. Tot plegat, a més, s’afegeix a la decepció del corredor després que des de l’ens, sempre segons la seva versió, se li demanés apropar la FAC al col·lectiu de professionals però “trobés a faltar la transparència promesa i el paper com a suposat representant de corredors no tingués continuïtat real”. I, per acabar, una perla: “Tant de bo en el futur puguem comptar amb una Federació de Ciclisme que estigui a l’altura del nivell esportiu i humà que té el ciclisme a Andorra.” Amb el curs ciclista ja encetat, la federació puja un nou Tourmalet en aquest mandat.