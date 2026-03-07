ESQUÍ DE MUNTANYA
Els esquiadors tornen de l’Europeu per precaució
L’equip abandona l’Azerbaidjan per recomanació d’Exteriors
La delegació de la FAM a l’Europeu d’esquí de muntanya va abandonar la matinada passada l’Azerbaidjan per precaució, després que dijous diversos drons de l’Iran ataquessin el país. Tot i que els incidents van produir-se lluny de Shahdag, on s’estava disputant el campionat, l’equip nacional va seguir les recomanacions del ministeri d’Afers Exteriors, que havia aconsellat marxar del país per prudència. Segons van explicar des de la federació, “els esportistes i membres de la delegació es troben bé i en cap moment han estat en situació de risc”, a més d’assegurar que “altres països han pres mesures similars per precaució, com ara Espanya i altres delegacions europees, que han decidit avançar el retorn dels seus equips”.
ESPORTS
Sisè lloc de Lea Ancion i Max Palmitjavila als relleus
Redacció
Oriol Olm, dissetè, el millor de la FAM a la individual
L’expedició va volar la matinada passada (a les 1.40 hores, hora andorrana) des de la capital, Bakú, fins a Frankfurt, i posteriorment ho farà cap a Barcelona, amb la previsió d’arribar a les 13.10 hores, abans d’emprendre el darrer tram del viatge cap al Principat.
Així doncs, els esportistes de la FAM no disputaran demà la darrera cursa d’aquest Campionat d’Europa, la vertical. Sí que van participar ahir en la prova individual, en què Oriol Olm va ser el millor classificat amb la 17a posició. També en homes, Max Palmitjavila va ser 22è, mentre que Marc Casanovas va ser 25è. En dones, Lea Ancion va cloure la cursa 18a.