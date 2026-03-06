ESQUÍ DE MUNTANYA
Sisè lloc de Lea Ancion i Max Palmitjavila als relleus
Lea Ancion i Max Palmitjavila van finalitzar en sisena posició als relleus mixtos del Campionat d’Europa d’esquí de muntanya, que s’està disputant aquests dies a l’Azerbaidjan. La parella de la FAM (Federació Andorrana de Muntanyisme) va anar progressant després de passar en vuitè lloc pel primer punt cronometrat i va acabar completant el traçat amb un registre de 42’13”5, que va deixar-la a sis minuts dels vencedors, els suïssos Marianne Fatton i Thomas Bussard. El podi el van completar els italians Alba de Silvestro i Michele Bosacci, i els alemanys Tatjana Paller i Finn Hosch.
L’Europeu d’esquí de muntanya viurà avui la tercera i darrera jornada de competició amb la disputa de la cursa individual, amb la participació d’Ancion i Palmitjavila, a més d’Oriol Olm i Marc Casanovas. El traçat masculí tindrà una mica més de 23 quilòmetres, amb 1.500 metres de desnivell positiu, mentre que el circuit femení serà d’uns 19 quilòmetres i 1.200 metres de desnivell positiu. El Campionat d’Europa tindrà demà dia de descans i es tancarà diumenge amb la vertical.