Alain Cabanes amb Roger Puig, ahir.

Alain Cabanes amb Roger Puig, ahir.

Ivan Álvarez
Ivan Álvarez
Roger Puig viatjarà aquest diumenge cap a Cortina d’Ampezzo per disputar, del 6 al 15 de març, els Jocs Paralímpics d’hivern. Amb 28 anys afrontarà la seva tercera cita olímpica després de Pequín i Pyeongchang, en la que està sent la millor temporada de la seva trajectòria. L’esquiador andorrà arriba a l’esdeveniment amb un cinquè lloc a la general de descens i una vuitena posició absoluta a la Copa del Món, en un curs marcat per la regularitat.

“Arribo molt motivat, més madur i conscient que uns Jocs sempre suposen una pressió afegida”Roger Puig, Esquiador de paralpí

Puig es va mostrar “molt motivat” i conscient que uns Jocs “sempre són una pressió afegida”, però va explicar que intenta enfocar-los “com una cursa més” per evitar expectatives. “Vinc amb la feina feta i amb bons resultats, això ajuda a afrontar-los amb més tranquil·litat”, va destacar ahir durant la presentació a la seu central d’Andbank. L’andorrà competirà en les cinc disciplines d’alpí, amb especial atenció a les proves de velocitat, en què ha obtingut els millors registres durant la temporada. Puig va assegurar que arriba “més madur, físicament i emocionalment”, i que aquestes setmanes ha prioritzat el treball al gimnàs. Coneixedor de la pista de Cortina, va advertir que el traçat combina un inici molt ràpid amb un tram tècnic exigent. Sense voler marcar-se objectius concrets, l’esquiador de paralpí va admetre que “aconseguir un gran resultat ja seria un regal i m’emociona només d’imaginar-ho”, precisament, abans d’un any especial en l’àmbit personal

EL COMITÈ PARALÍMPIC ANDORRÀ, AVIAT UNA REALITAT

El Comitè Paralímpic Andorrà serà una realitat a curt termini, amb la previsió que es posi en marxa al setembre. Fins ara, la Federació Andorrana d’Esports Adaptats (Fadea) havia assumit la representació internacional, però després dels Jocs es vol fer el pas definitiu, tal com va anunciar el secretari d’Estat d’Esports, Alain Cabanes. “Estem posant fil a l’agulla per crear-lo”, va explicar Cabanes, que va remarcar que tindrà una funció similar a la del COA. L’objectiu és integrar federacions, reforçar l’esport per a tothom i crear una piràmide de rendiment amb programes de tecnificació i beques. “La idea és presentar-lo al setembre amb una nova constitució i treballar conjuntament amb federacions i clubs”, va assenyalar.
