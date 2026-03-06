REPORTATGE
El ressorgir de Vicky
La tennista deixa enrere la irregularitat i certifica el bon estat de forma després d’accedir a la segona ronda a Indian Wells, on l’espera l’exnúmero 1 mundial Naomi Osaka.
Vicky Jiménez sembla haver deixat enrere la irregularitat que havia estat patint durant els darrers anys i passa pel millor moment de la seva carrera. Per segona vegada a la vida s’ha classificat per a segona ronda en un Masters 1.000, després de derrotar la nord-americana Caty McNally, número 68 del món, en tres mànegues. L’anterior cop havia estat el 2024 al Mutua Madrid Open, però llavors va accedir al quadre principal sense haver de superar la prèvia com en aquesta ocasió.
Tot plegat també es referma amb el rànquing de la WTA, i és que si actualment la tennista ocupa la posició 97a, havent accedit al quadre principal d’Indian Wells i després de superar la primera ronda, encara pujarà més posicions i escalarà fins prop de la 83a posició a la classificació mundial, millor marca de la seva carrera i un rànquing que si es manté li permetrà disputar els Grand Slam sense necessitat de jugar les prèvies. “Estem molt contents del moment actual, la veritat, la Vicky està jugant a molt bon nivell i amb molta confiança”, admet el pare de la tennista, Joan Jiménez, des dels Estats Units al Diari, que afegeix que “durant aquestes setmanes la veritat és que hem guanyat partits molt bons, ja és la quarta jugadora que guanya que està dintre del Top 100 i són jugadores amb entitat ja al circuit”. Per últim, el també membre de l’equip tècnic de Vicky reconeixia que “la veritat és que estem jugant amb molta confiança i amb moltes ganes, i això es tradueix que estem jugant amb un molt bon tennis”.
ESPORTS
Vicky Jiménez passa a segona ronda a Indian Wells
Marc Basco
I més enllà del bon tennis, sembla que la jugadora està trobant la regularitat, amb set victòries en els vuit últims duels entre el WTA 500 de Mérida, en què va superar la prèvia i va arribar als quarts de final, i el Masters 1.000 d’Indian Wells. Perquè després de diversos anys de pujades i baixades, per exemple després d’arribar a ser la 121a del món el 2022 va tancar l’any 2023 en el lloc 303è del món, sembla que ha trobat una estabilitat que li està permetent fer el seu millor tennis i, sobretot, també derrotar rivals de moltíssima qualitat. Una regularitat que estava arrossegant ja des del tram final del 2025, quan va acabar el curs amb el millor rànquing de final d’any, el 107è (l’anterior havia estat el 129è del 2022).
I ara... Osaka
Per si no n’hi hagués prou, Vicky Jiménez es veurà ara les cares amb la japonesa Naomi Osaka, un os ben dur de rosegar. Actual número 16 del món, la nipona ha estat quatre cops guanyadora de Grand Slam entre el 2018 i el 2021, i també va ser número 1 del món. Tot plegat farà que enfrontar-se a la japonesa “sigui una gran fita per a nosaltres, ja que ens medirem amb una jugadora d’aquest nivell”, segons Joan Jiménez, que admet, a més, que “tenim moltes ganes i molta il·lusió a l’hora de jugar aquest partit i volem seguir amb aquest somni que estem vivint al màxim”.
El duel davant de la japonesa està previst per a aquesta matinada.