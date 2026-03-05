Tenis
Vicky Jiménez passa a segona ronda a Indian Wells
Ha derrotat a la nord-americana Caty McNally i ara s'enfrontarà a Naomi Osaka
Vicky Jiménez segueix endavant al Masters 1.000 d'Indian Wells i aquesta matinada s'ha classificat per a la segona ronda després de derrotar entres sets a la nord-americana Caty McNally, número 68 del món, per 6-2, 6-7 i 6-4. És el segon cop que la jove tennista d'Andorra supera una ronda en un Masters 1.000 després d'aconseguir-ho a Madrid al 2024.
Amb aquest triomf, Jiménez seguirà millorant el seu rànquing, i de moment, estaria situada al tomb del lloc 83 del rànquing de la WTA. La tennista disputarà demà el duel de segona ronda on s'enfrontarà a la japonesa Naomi Osaka, número 16 del món i guanyadora de quatre Grand Slam entre el 2018 i el 2021.
ESPORTS
Ivan Álvarez