POLIESPORTIU
Les llicències esportives pugen un 7,2% i ja freguen les 10.000
9.857 persones estan federades al país, però les dones tot just arriben al 30%
Andorra frega ja les 10.000 llicències esportives. Segons les dades d’Estadística fetes públiques ahir, durant la temporada 2024-2025, 9.857 persones estaven federades, xifra que suposa un augment de 664 fitxes i un 7,2% respecte al curs anterior, quan el nombre total era de 9.193. L’increment, a més, s’enfila fins al 78% si s’agafa com a referència la temporada 2020-2021, en un any en què la xifra total era de 7.698 federats. Respecte a la temporada passada, va haver-hi un augment en les llicències femenines, passant de les 2.669 a les 2.806, que suposa un increment del 5,1%, mentre que les fitxes masculines van pujar un 8,1%. La diferència entre homes i dones segueix encara força allunyada, ja que l’esport femení suposa encara el 71,53% del total, i on està més igualada és entre els esports col·lectius i els individuals, amb els primers imposant-se per un 51,64%. Pel que fa a les franges d’edat, la de majors de 17 anys és la que més fitxes té, amb 3.733. De zero a deu anys el total és de 2.935, d’11 a 14 és de 1.678 (un 12,9% menys respecte al curs anterior) i dels 15 als 17, 1.511.
En comparació amb els països de l’entorn, Andorra té una ràtio de 113,2 llicències per cada 1.000 habitants (un 2,5% més que amb les darreres dades, per darrere de França, amb una ràtio de 250,6 però per davant d’Espanya, amb una xifra de 88,8).
Entrant en les modalitats concretes, el futbol segueix sent el rei i frega ja les 3.000 llicències, amb un total de 2.973 fitxes federatives. De fet, aquesta disciplina suma més federats que els quatre esports següents que hi ha al rànquing. La gran majoria d’aquestes fitxes són les que corresponen a la Federació Andorrana de Futbol, 2.875, mentre que 98 són de l’FC Andorra. Aquí s’hi hauria d’afegir també els futbolistes dels equips Enfaf que competeixen a Catalunya, i que són més d’un centenar entre futbol i futbol sala. El segon esport amb més llicències al país, i primer en l’àmbit individual, és l’esquí, que, segons les dades d’Estadística, el curs passat en va tenir 1.109, amb un augment de 319 esquiadors respecte al curs anterior (és el que més puja en l’àmbit absolut). El podi el tanca el bàsquet, amb 771 llicències (435 de la Federació Andorrana de Basquetbol i 336 del MoraBanc Andorra) i un augment del 18,6%, mentre que el rugbi té un total de 527 persones amb llicència (245 amb la Federació Andorrana de Rugbi i 282 amb el VPC), un 4,5% menys que respecte al curs 2023-2024. El Top 10 el completen tir, vòlei, gimnàstica, golf, pàdel i muntanyisme.
CLAUS
- AUGMENT. L’increment de llicències és del 7,2% respecte a l’any passat i del 78% si s’agafen les dades de la temporada 2020-2021.
- FUTBOL. Es manté com l’esport rei al país amb 2.973 federats entre FAF i FC Andorra, i un increment del 9,7%. Aquí s’hi han d’afegir les fitxes de l’Enfaf.
- ESQUÍ. És la modalitat que més puja en l’àmbit absolut amb 319 esportistes més i ja supera el miler de federats, amb un total de 1.109 practicants.