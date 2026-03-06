Azerbaidjan
La delegació andorrana d'esquí de muntanya avança el retorn per la guerra a l'Orient Mitjà
La decisió ve presa arran de les recomanacions de seguretat del ministeri d'Afers Exteriors
La delegació andorrana d’esquí de muntanya avançarà el retorn des de l’Azerbaidjan i no competirà diumenge als Campionats d’Europa després de la recomanació del ministeri d’Afers Exteriors arran de la situació de seguretat al país, causada per la guerra a l'Orient Mitjà.
La Federació Andorrana de Muntanyisme ha informat que els esportistes tornaran aquest cap de setmana. Tot i això, ha remarcat que tots els membres de la delegació "es troben bé i en cap moment han estat en situació de risc", ja que es troben en una zona allunyada dels incidents registrats.
La decisió s’ha pres per criteris de prudència i prevenció, després de mantenir contacte amb el ministeri d’Afers Exteriors, el ministeri d’Esports, la International Ski Mountaineering Federation (ISMF) i l’organització de la competició. Altres països també han adoptat mesures similars, com Espanya i diverses delegacions europees, que han decidit avançar el retorn dels seus equips
ESPORTS
La delegació andorrana d’esquí de muntanya "es troba bé" a Azerbaidjan
Marc Basco