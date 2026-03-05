Guerra a l'Orient Mitjà
La delegació andorrana d’esquí de muntanya "es troba bé" a Azerbaidjan
L'Iran ha atacat amb drons la regió de Nakhchivan
La Federació Andorrana de Muntanyisme informa que tots els esportistes i membres de la delegació andorrana presents als Campionats d’Europa d’esquí de muntanya que se celebren aquests dies a Azerbaidjan es troben bé i desenvolupen la seva activitat amb normalitat.
Arran de les informacions aparegudes sobre un incident amb drons registrat a la regió de Nakhchivan, les autoritats locals han comunicat que es tracta d’un episodi localitzat en aquesta regió autònoma situada a la frontera amb l’Iran i que no afecta la zona on se celebra la competició, a la província de Shahdagh, al nord del país, ni les infraestructures aeroportuàries de la capital, Bakú.
Des de la Federació Andorrana de Muntanyisme es manté un seguiment permanent de l’evolució de la situació i s’està en contacte amb el ministeri d’Afers Exteriors d’Andorra, amb els organitzadors de la competició i amb la International Ski Mountaineering Federation (ISMF), així com amb altres federacions nacionals presents al campionat.
A dia d’avui, l’activitat esportiva es desenvolupa amb normalitat i no hi ha cap indicació que afecti el desenvolupament del campionat ni la seguretat dels participants. La Federació continuarà informant en cas que es produeixi qualsevol novetat rellevant.