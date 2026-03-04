Tenis
Vicky Jiménez entra al quadre principal del WTA 1000 d'Indian Wells
L’andorrana, 97a del món, arriba al quadre principal després de superar l’anglesa Katie Boulter en tres sets
Vicky Jiménez Kasintseva afrontarà aquesta matinada la primera ronda del WTA 1000 d’Indian Wells on s’enfrontarà a la nord-americana Caty McNally, actual número 68 del rànquing mundial.
L’andorrana, 97a del món, arriba al quadre principal després de superar la fase prèvia, on a la final s'ha desfet de l’anglesa Katie Boulter en tres sets (6-2, 5-7 i 2-6) en un partit exigent i d'alternatives constants. Jiménez ha caigut al primer parcial, ha igualat el duel en el segon, gestionant molt bé la pressió, i ha segellat al tercer i definitiu set l’accés al quadre gran d’un dels tornejos més prestigiosos del circuit i considerat pel seu pes al calendari com el cinquè Grand Slam.
La cita suposa la quarta presència de Vicky en un quadre principal d’un torneig WTA 1000, després de les tres participacions en el Mutua Madrid Open.