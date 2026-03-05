ESQUÍ PARALPÍ JOCS
Roger Puig és tercer al primer entrenament de descens
Roger Puig va iniciar amb bones sensacions la seva participació en els Jocs Paralímpics de Cortina d’Ampezzo, després d’aconseguir el tercer millor temps en el primer entrenament oficial de descens. La sessió va servir per començar a prendre referències en un dels escenaris més exigents de la temporada. El millor registre de la jornada va ser per al suís Robin Cuche, seguit del francès Arthur Bauchet, mentre que l’andorrà es va situar tercer malgrat alguns errors durant la baixada. La pista va presentar condicions canviants al llarg del matí, amb una superfície inicialment molt gelada, que després es va anar transformant a causa de la forta insolació.
Ivan Álvarez