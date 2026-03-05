BÀSQUET
Rice arriba amb galons
El nou ‘combo’ del MoraBanc signa fins a final de temporada i tindrà protagonisme de manera immediata
El MoraBanc té nova peça per al perímetre i el director de joc que es buscava al mercat per reforçar la rotació. Sir’Jabari Rice va ser presentat oficialment com a nou jugador tricolor fins a final de temporada amb la sensació que el seu impacte pot arribar abans del que preveia el guió inicial. Les molèsties al bessó de Shannon Evans, seriós dubte per al partit de dissabte al Pavelló Toni Martí contra el Casademont Saragossa de Joan Plaza, situen el focus immediatament sobre el nou fitxatge, que podria assumir responsabilitats des del primer moment. Rice, de 27 anys i 1,92 metres, arriba amb l’etiqueta de generador que buscava el club i amb el repte d’adaptar-se ràpidament a la Lliga ACB. El director general, Francesc Solana, va explicar que la incorporació respon a una necessitat clara de l’equip. “Buscàvem un jugador que pogués generar joc i també anotar, i aquestes són les dues principals virtuts de Jabari. És un jugador que fa temps que seguíem de qui ja teníem interès perquè fes el salt a una lliga com l’ACB”, va assenyalar. El dirigent tricolor va subratllar la personalitat del nou jugador i la confiança del club en el seu rendiment immediat. “Esperem que tingui un impacte ràpid i que ens ajudi a guanyar partits”, va afirmar.
ESPORTS
Redacció
Sense gaire temps
Així, el context competitiu pot accelerar el seu protagonisme. El dubte d’Evans i algunes molèsties físiques dins de la plantilla obliguen el cos tècnic, liderat per Zan Tabak, a esperar l’evolució dels pròxims dies per definir la rotació. A més, cal tenir en compte que Rafa Luz va arribar ahir del Brasil després de les finestres FIBA i que a Xavier Castañeda li resten encara tres setmanes per rebre l’alta mèdica. Rice, per la seva banda, va mostrar-se molt ambiciós des del primer moment. El combo nord-americà arriba procedent del Nymburk txec i considera l’ACB com un pas important en la seva carrera. “És la millor lliga d’Europa i un repte que afronto amb moltes ganes. Crec que puc tenir un impacte immediat i estic preparat per ajudar l’equip”, va assegurar. El nou jugador tricolor, que portarà el 10 a la samarreta, es va definir com un perfil versàtil capaç d’adaptar-se a diferents rols. “M’agrada llegir la defensa i fer el que calgui per ajudar l’equip. Puc anotar, organitzar el joc i fins i tot jugar de base si cal”, va explicar, tot remarcant que el seu objectiu és contribuir a la victòria. Tabak ja li va traslladar l’encàrrec de fer un pas endavant en defensa per adaptar-se al nivell de l’ACB i Rice ho assumeix com un repte més en una etapa que arrenca amb pressa i responsabilitat. Si Evans no arriba a temps, el seu debut podria arribar amb galons i amb la necessitat immediata de conduir el joc en una cita clau davant del Saragossa de Joan Plaza.