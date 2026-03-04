BÀSQUET
Sir’ Jabari Rice signa fins a final de curs amb el MoraBanc
Sir’ Jabari Rice ja és oficialment jugador del MoraBanc Andorra després de signar com a tricolor fins a final de temporada. De fet, l’escorta nord-americà de 27 anys i 1,91 metres ja ha entrenat amb els seus companys i la previsió és que pugui debutar dissabte davant del Saragossa de Joan Plaza. Format a les universitats de Nou Mèxic i Texas, no va ser escollit al draft del 2023 i, posteriorment, va arrencar la seva carrera a la lliga de desenvolupament de l’NBA amb una curta experiència enmig a la República Dominicana abans de fer el salt a l’ERA Nymburk de la República Txeca, on militava ara.
Sobre el seu fitxatge, el mànager general del club, Francesc Solana, va afirmar que “és un jugador amb molta facilitat anotadora i que també ens ajudarà a generar molt joc des de diverses situacions”, i va agregar que “esperem que s’adapti de pressa a l’equip i a la lliga i pugui fer aquest salt de qualitat”.